إيطاليا تغرم "أبل" 115 مليون دولار بسبب متجر التطبيقات

شركة أبل (أ ف ب)

شفق نيوز- روما

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، يوم الاثنين، تغريم شركة "أبل" الأميركية بأكثر من 115,69 مليون دولار، بتهمة "إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق".

وأوضحت الهيئة في بيان، أن "أبل انتهكت" قانون المنافسة في سوق مبتكري التطبيقات، مبينة أن "أبل تتمتع بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها".

وأشارت إلى أن أبل فرضت أيضاً شروطاً تقييدية جداً في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة، بحسب "فرانس برس".

وخلصت الهيئة إلى أن هذه الشروط التي فرضتها "أبل" هي "من جانب واحد، وتضر بمصالح شركائها التجاريين، وهي غير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية".

من جانب آخر، عبرت أبل في بيان، عن "معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية"، وأعلنت عزمها استئناف القرار.

وتؤكد الشركة الأميركية أن قواعد حماية الخصوصية "تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك أبل، وقد اعتمدها زبائننا، ونالت استحسان المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في كل أنحاء العالم".