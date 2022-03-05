إيطاليا تصادر يخت أغنى رجل في روسيا

شفق نيوز/ صادرت الشرطة الإيطالية يختا يملكه "أليكسي مورداشوف"، أغنى رجل في روسيا.

وذكرت وكالة رويترز؛ أن قرار المصادرة جاء بعد أن تم إدراج مورداشوف على "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار إلى أن اليخت "ليدي أم"، والذي يبلغ طوله 65 مترا، تمت مصادرته في ميناء إمبيريا بشمال غرب إيطاليا.

ويذكر أن يخت ليدي أم "المذهل"، هو أكبر يخت مصنوع من الألمنيوم وتم بناؤه في الولايات المتحدة من قبل Palmer Johnson، وفقا لموقع "موران".

وأضاف المصدر أن يختا ثانيا يمتلكه "جينادي تيمشينكو"، ملياردير آخر له علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمت مصادرته أيضا في إمبيريا.

ويأتي ذلك عقب عمليات مصادرة مماثلة في فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع، ليخوت مملوكة لأوليغارش (النخبة) روسيين آخرين، وبعد أن طبقت دول غربية العقوبات واسعة النطاق، والتي شملت تجميد الأصول، في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، تم بناء ليدي أم بواسطة بالمر جونسون الأميركية عام 2013. وتقول مجلة فوربس إن قيمته تبلغ 27 مليون دولار.

ومع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها، تقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار، قبل فرض العقوبات، مما يجعله أغنى رجل في روسيا.

وجمع مورداشوف ثروته من خلال عمله في إنتاج الصلب الروسي عبر شركة Severstal CHMF.MM.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه يمتلك فيلا تبلغ قيمتها نحو 66 مليون يورو (72 مليون دولار) على ساحل جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد صادرتها.

ويذكر أن تيمشينكو حقق ثروة من تجارة النفط، ووصفه بوتين بأنه أحد أقرب المقربين له، وفقا لرويترز.