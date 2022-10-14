يشتبه بتسببها بوفيات بين الأطفال.. إيقاف إنتاج أدوية هندية لمعالجة السعال

شفق نيوز / اوقفت السلطات الصحية الهندية، اليوم الجمعة، إنتاج أدوية خاصة بالسعال والبرد للأطفال بعد اشتباه وتحذير من منظمة الصحة العالمية بتسببها لحالات وفيات في الدول التي وصلت إليها.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن "ايقاف إنتاج شركة مستحضرات دوائية في نيودلهي جاء على خلفية تصريحات من منظمة الصحة العالمية؛ بأن أدوية شراب السعال والبرد التي تُنتجها الشركة ربما تكون لها علاقة بحالات وفاة عشرات الأطفال".

واشتبهت المنظمة العالمية في احتواء 4 أدوية شراب تصنعها شركة (Maiden Pharmaceuticals Limited) على "معدلات غير مقبولة" من المواد الكيميائية التي تُتلف الدماغ، والرئتين، والكبد، والكلى، عند تناولها.

وشملت قائمة المنظمة "أدوية بروميثازين Promethazine لعلاج الحساسية، وشراب سعال الأطفال كوفيكسمالين Kofexmalin، وشراب ماكوف لسعال الأطفال Makoff، وشراب ماغريب Magrip لعلاج البرد".

ويعتقد مسؤولو الصحة أن "الأدوية ربما تكون مرتبطةً بوفاة أكثر من 60 طفلاً في غامبيا بإفريقيا، ووفاة أكثر من 20 طفلاً في دولة إندونيسيا بجنوب شرق آسيا، كما أعلنت المنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية في الهند، أن شركة الادوية تُصنّع وتختبر العقاقير دون الامتثال لمتطلبات مختلف ممارسات التصنيع الجيدة، وبما يتعارض معها".

وأردفت المنظمة الهندية: "سنوقف كافة أنشطة التصنيع الخاصة بالشركة على الفور في ضوء المخالفات الخطيرة التي رصدناها أثناء التحقيق، ومخاطرها المحتملة على جودة وسلامة وكفاءة العقاقير المُنتجة".

فيما سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أصدرت تحذيراً يتعلق بهذه الأدوية، كما سحبتها هيئة مراقبة الأدوية الغامبية من الأسواق، ودقّ مسؤولو الصحة في غامبيا جرس الإنذار الأول بعد وفاة أعداد غير طبيعية من الأطفال بسبب مشكلات في الكلى. وأربكت حالات الوفاة الأطباء حتى ظهر نمط واضح للحالات، حيث بدأ عشرات الأطفال الأصغر من 5 سنوات يُصابون بالمرض خلال فترةٍ تتراوح من 3 إلى 5 أيام بعد تناولهم دواء شراب يُباع محلياً من صنع Maiden Pharmaceuticals.

وحلّلت منظمة الصحة العالمية أدوية الشراب الأربعة التي تصنعها الشركة الهندية لاحقاً لتكتشف أنها تحتوي على "كميات غير مقبولة من الغليكول ثنائي الإيثيلين وغليكول الإيثيلين، وهي مركبات يمكنها أن تُلحق الضرر بالدماغ والرئتين والكبد والكلى".

كما توصلت الاختبارات المنفصلة التي أجرتها وزارة الصحة الهندية إلى احتواء 4 عينات من أصل 23 عينة اختبار على الغليكول ثنائي الإيثيلين أو غليكول الإيثيلين، وتواصلت شبكة CNN الأمريكية مع الشركة الهندية، لكن لم يصلها الرد حتى الآن.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية كذلك من احتمالية توزيع الأدوية المذكورة على دول أخرى، وأوصت بسحبها من الأسواق فوراً.

إندونيسيا تحقق في أسباب الوفاة

من جهتها قالت السلطات الصحية في إندونيسيا إنها تحقق في حالات "فشل كلوي حاد" أدت لوفاة أكثر من 20 طفلاً في العاصمة جاكرتا. كما تحدثوا إلى خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في الحالات التي ظهرت في غامبيا.

وأوضحت السلطات الإندونيسية أن جميع الأطفال تناولوا أدوية سعال من صنع Maiden Pharmaceuticals.

فيما أردف مسؤولو وزارة الصحة أنهم شخصوا 131 حالة فشل كلوي حاد على الأقل بين الأطفال في جميع أنحاء إندونيسيا خلال العام الجاري، بينما صرح أحد المسؤولين لوكالة Reuters البريطانية بأن عدد الوفيات الإجمالي في البلاد "لم يتحدد بعد".

وقالت الوكالة الوطنية لمراقبة الدواء والغذاء بإندونيسيا خلال الأسبوع الجاري بأن أدوية شراب السعال لم تُسجَّل داخل البلاد بصورةٍ قانونية.