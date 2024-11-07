يسرا عن اعتزال عادل إمام: "كتر خيره" أعطانا الكثير

شفق نيوز/ أكدت الفنانة يسرا أن عادل إمام أسطورة فنية لن تتكرر في هذا الزمان، وذلك بعد رحلة عطاء فنية في المسرح والسينما والتلفزيون استمرت ما يقرب من 50 عاما.

وعن اعتزال الزعيم، أكدت يسرا، في تصريحات تلفزيونية، أن الزعيم في قلوب محبيه وجمهوره وأصدقائه حتى لو قرر الاعتزال.

وقالت: "الزعيم كتر خيره أعطى الفن ما يقرب من 50 عاما من عمره ومن حقه الآن الاستمتاع بحياته مع أسرته وأحفاده".

وتعد يسرا صاحبة نصيب الأسد في سينما عادل إمام حيث شاركته في 17 فيلما

وكان الفنان عمر مصطفى متولي قد أكد أن "خاله" الفنان عادل إمام، اعتزل الفن نهائيا دون رجعة، ليؤكد ما هو مؤكد بعد ابتعاد "الزعيم" عن الأضواء منذ سنوات.

وقال نجل مصطفى متولي إن عادل إمام يتمتع بحالة صحية جيدة، "واتخذ قراره بنفسه باعتزال الفن".

وعلق متولي على الشائعات التي تنتشر بين حين وآخر، بشأن صحة الفنان عادل إمام، قائلا إنه لا يتأثر بتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو الشائعات المتداولة حول صحته.

وتابع حسبما نقل عنه موقع القاهر 24: "الفنان عادل إمام اعتزل الفن ولكنه بخير، ومتابع جيد لكل ما يحدث حوله، وأشعر بالضيق عندما تنتشر الشائعات التي تقول إنه مريض أو حتى توفي، والحقيقة أن صحته جيدة الحمد لله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية - موقع RT