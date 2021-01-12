يسرا تعلن تعافيها من كورونا

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة المصرية يسرا تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت سلبية مسحة أجرتها، يوم الثلاثاء، وذلك بعد 3 أسابيع من إصابتها.

وقالت في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية".

وأكدت: "لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات"، مخاطبة جمهورها: "دعاؤكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم، وربنا يحفظ الجميع #يسرا".

وتقضي يسرا هذه الأيام في منزلها لحين توقف العلاج بأوامر الأطباء والعودة لممارسة نشاطاتها الخاصة والفنية؛ وذلك لأنها تُعاني من الربو وحساسية بالصدر، قبل أن تُصاب بكورونا في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان آخر ظهور ليسرا قبل الإصابة من خلال تسجيلها حلقة من برنامج "لايف من الدوبليكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" وبعدها بدأت تظهر عليها الأعراض، حيثُ توقفت التحضيرات الخاصة بمسلسل يسرا الجديد، الذي من المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، حتى تتعافى تمامًا.