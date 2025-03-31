يستهلكها الكثير يومياً.. ثلاثة أطعمة شائعة قد تسبب السرطان

شفق نيوز/ أطلق طبيب عربي، تحذيرات صحية من ثلاثة أطعمة ومشروبات شائعة يستهلكها الكثير منا يومياً قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

وقال الدكتور سرمد مزهر المقيم في لندن في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللحوم المحروقة على وجه الخصوص تحتوي على "أمينات غير متجانسة أو هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات، والتي أظهرت بعض الدراسات أنها تسبب تلف الحمض النووي مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

وتوصلت دراسات سابقة إلى أن مستويات عالية من هذه المواد الكيميائية تتشكل عندما يتم طهي اللحوم على لهب مفتوح.

وحذر الخبراء منذ فترة طويلة من العلاقة بين السرطان والأطعمة المحترقة التي تعتمد على الكربوهيدرات، مثل البطاطس والخبز.

يحدث هذا بسبب وجود جزيء الأكريلاميد السام، والذي يتكون عندما تتحد بعض السكريات والبروتينات الموجودة في الطعام في أثناء تسخينها.

وحث الدكتور مزهر أيضا وفقا لموقع "الديلي ميل" الراغبين في تقليل خطر الإصابة بالسرطان على تجنب اثنين من الأطعمة الشائعة الأخرى.

وقال إنه يجب تجنب "اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير والبيبروني"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف هذه الأطعمة باعتبارها "مادة مسرطنة من المجموعة الأولى".

وأوضح أن الخطر يأتي من المركبات التي تسمى النتريت الموجودة في اللحوم المصنعة، والتي من المعروف أنها تسبب ردود فعل جسدية يمكن أن تسبب تطور الأورام في الأمعاء.

ويمكن أن تؤدي هذه المواد إلى إتلاف الخلايا التي تبطن الأمعاء، وهو العضو الذي يعالج طعامك، مما قد يؤدي بدوره إلى تطور السرطان، كما توضح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK).

وآخر ما يجب تجنبه في قائمة الدكتور مزهر هو الكحول.

وحذر من أن "الكحول يرتبط بسبعة أنواع من السرطان، حيث يتحلل إلى منتج ثانوي سام يسمى الأسيتالديهيد، والذي يمكن أن يسبب تلف الحمض النووي ويمنع إصلاح الخلايا".

وفي التعليق المصاحب للمقطع، كتب الدكتور مزهر أن شرب الخمر يرتبط أيضا بـ "أمراض الكبد، ومشاكل القلب، وأنواع مختلفة من السرطان".