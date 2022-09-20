يستحضر المستقبل.. تدشين منزل ذكي بكبسة زر

في عصرٍ تحتل فيه المدن الذكية الأسبقية، يمكن للأفراد الاستمتاع بمميزات العالم الرقمي بطريقتهم الخاصة مع أحدث الابتكارات المنزلية. إن تعزيز ديكورات وأثاث المنزل بأدواتٍ وأجهزةٍ مبتكرة أمرٌ ممتع، لكن من المهم أيضاً اختيار الأجهزة التي تتكامل مع بعضها البعض في نظام المنزل الذكي، لأنه بمجرد وضعها في مكانها، ستشعرك بسحر التكنولوجيا وبمتعتها.

ويُشير المنزل الذكي إلى المنزل الذي يُمكن التحكم في أجهزته عن بُعد من خلال أحد التطبيقات، مما يٌعزز العديد من الوظائف التكنولوجية مثل التشغيل الآلي والتنبيهات التي تفيد المستخدم وتسهل عليه مهامه اليومية.

كجزء من مهمتها لمساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العراق على الارتقاء بحياتهم إلى منزل ذكي، أطلقت إل جي إلكترونيكس اليوم حملة جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بعنوان "الحصول على المزيد من الروعة" لمساعدة الأفراد على تسهيل مهامهم المنزلية باستخدام تطبيق ThinQ. تهدف حملة LG ThinQ إلى إثبات كيف أن التطبيق يوفر نظاماً رقمياً متطوراً يُعزز الراحة بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي. ويقوم تطبيق ThinQ بتحليل أسلوب حياة وعادات وتفضيلات مستخدميه لتطوير وظائفه، وكلما زاد استخدامه، كلما توقع احتياجات المستخدم بشكلٍ أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى توفير تجربة غامرة مُخصصة ومتطورة بمرور الوقت.

ويمكن لتطبيق ThinQ تغيير حياة الأفراد وتسهيل مهامهم كلياً في جميع أجزاء المنزل. تخيلي مثلاً أنكِ تستضيفين حفلة ما، وأثناء ذلك تحضرين الطعام، لكن في الغرفة الأخرى ضيف يتذمر من حرارة الجو. تضطرين إلى تجاهل ملاحظته بينما تضعين الطعام في الفرن، لكنه ما زال منزعجاً، الأمر الذي يجعلكِ تشعرين بالإرباك لأنه لا يمكنكِ ترك المطبخ دون رقابة لتعديل حرارة المكيف. لكن، باستخدام تطبيق ThinQ، يمكنكِ بسهولة التحكم في درجات الحرارة للحفاظ على برودة المنزل وراحته حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بوقتهم وبالوجبات اللذيذة التي تعدينها. وبمجرد الانتهاء والجلوس على طاولة الطعام، يمكنكِ البقاء على اطلاع بما يحدث في أرجاء منزلكِ الذكي. فإذا كان طفلكِ مثلاً يحاول التسلل داخل الثلاجة لتناول الحلوى، فسوف يرسل تطبيق ThinQ تنبيهاً إلى هاتفكِ المحمول الذي يعمل بنظام Android أو iOS و LG TV ليخبركِ بأن باب الثلاجة مفتوح، حتى تتمكنين من الإمساك به قبل أن يفسد أي طعام.

ولنفترض أنكِ تأخذين إجازة في اليوم التالي للراحة والاسترخاء، وتجلسين لمشاهدة فيلم مع شريكك الذي يقاطعكِ بأسئلته عن الفيلم، يمكنك توفير عناء الصداع من خلال التحكم الصوتي عن طريق جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون إل جي حيث ستُعطيكي واجهة المستخدم AI من إل جي كل الإجابات التي تبحثين عنها.

أما في يوم عمل روتيني، قد يبدأ أفراد العائلة في إرسال رسائل حول دورات الغسيل، أو عن مقدار الوقت المتبقي على انتهاء دورة الغسيل، أو متى سيتم نقل الملابس المغسولة إلى المجفف. وبدلاً من الاضطرار إلى الذهاب غرفة الغسيل عدة مرات للتحقق من حالة دورة الغسيل، اعتمدي على تطبيق ThinQ لتوفير الوقت والحصول على إشعارات التنبيه حتى تتمكني من الاسترخاء والاستمتاع بيومك. إذاً، مع كل هذه الحلول البسيطة لمهام الحياة اليومية، يُساعد تطبيق LG ThinQ على إضفاء السحر والراحة والمتعة لكِ ولأفراد عائلتك.

مع عمل تطبيق ThinQ من إل جي عبر هذه الأجهزة والمزيد، ستلاحظ العائلات أينما كانت الفوائد التي يقدمها للحياة المنزلية اليومية. اكتشفي هذه "الروعة" من خلال زيارة متجر LG Virtual Brand Shop الذي يوفر فرصة للتحقق من جميع مواصفات منتجات ThinQ. تجولي في المتجر واستكشفي وتعرفي على كل ما تحتاجينه لمعرفته حول منتجات وأجهزة إل جي. يمكن للمستخدمين حتى قياس الأجهزة ومعرفة مدى ملاءمتها للمساحة. أيضاً يمكن للمهتمين زيارة متاجر LG Brandshop أربيل (معرض إل جي الرئيسي) ، البصرة (معرض الحريشاوي) ، بغداد (مارفيل 2 ، معرض الأقصى) ، النجف (معرض الطفيلي) للحصول على تجربة تطبيق ThinQ في منطقته الخاصة.

حول ذلك، قال السيد يونغ هاك جونغ المدير التنفيذي لشركة "إل جي" إليكترونيكس المشرق العربي: "إن هدفنا الأساسي هو أن نثبت للناس في جميع أنحاء المنطقة أنه بإمكانهم الاستمتاع بمميزات تطبيق ThinQ من إل جي. فسواءً كنت تستمتع بنشاط ما، أو تتعامل مع المهام المنزلية، أو تتوق للاسترخاء في آخر النهار، سيساعدك تطبيق ThinQ في كل خطوة أينما ذهب، بينما توفر الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرصة رائعة لتسهيل تنفيذ المهام المنزلية. ومن خلال تمكين المستخدم من تهيئة حياة منزلية مريحة وممتعة، يُعد تطبيق LG ThinQ من رواد ابتكارات أسلوب الحياة في إل جي، حيث يدعم أسلوب الحياة الذكية بشكل أسهل وأفضل".