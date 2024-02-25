يرتب الغرف ويغسل الصحون.. روبوت أمريكي لإنجاز المهام المنزلية

شفق نيوز/ في محاولة لتخفيف عبء الأعمال المنزلية، أدى جهد تعاوني بين العلماء في جامعة نيويورك وخبراء الذكاء الاصطناعي في "ميتا" إلى إنشاء روبوت مصمم لتبسيط مهام التنظيف.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز"، "يعد هذا المساعد الآلي، الذي يطلق عليه اسم "OK-Robot"، بتغيير إجراءات التنظيف المنزلية، بدءًا من ترتيب الغرف الى ملئ جهاز غسيل الصحون". وتشبه "OK-Robot"، المكنسة الذكية المتطورة، وتتميز بالقدرة ليس فقط على التنظيف بالمكنسة الكهربائية، بل أيضًا على جمع العناصر المختلفة المتناثرة في مساحات المعيشة، ووضعها بكفاءة في أماكنها المخصصة.

ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، قام الباحثون بتزويد "OK-Robot" بوظائف متقدمة تهدف إلى تحسين أدائه في البيئات المنزلية.

وتضمنت مرحلة اختبار "OK-Robot"، استخدام تطبيق متخصص على جهاز "iPhone" لرسم تخطيطات الغرفة بدقة بتنسيق ثلاثي الأبعاد، إذ تتيح عملية رسم الخرائط المبتكرة هذه للروبوت التنقل في المساحات بدقة تشبه دقة الإنسان، وتمييز الأشياء بدءًا من ألعاب الأطفال إلى الأثاث.

وبمجرد تجهيز الروبوت بهذا الوعي المكاني، يستخدم ذراعه الميكانيكية لتحديد العناصر وإمساكها ونقلها وفقًا لتعليمات المستخدم. وأسفرت التجارب الأولية عن نتائج واعدة، حيث أعرب ليريل بينتو، أحد الباحثين من جامعة نيويورك، عن تفاؤله بشأن قدرات الروبوت.

وأشار بينتو، إلى أنه "من خلال استخدام أوامر اللغة الطبيعية، يمكن للمستخدمين توجيه الروبوت لأداء مهام محددة، وهي ميزة تعزز قابليته للاستخدام بشكل كبير".

في حين يُظهر "OK-Robot" كفاءة ملحوظة في البيئات المزدحمة إلى حد ما، إلا أن أداءه يتفوق في المساحات المنظمة بدقة، ما يحقق معالجة دقيقة للأشياء في أكثر من نصف الحالات.

ويمثل الروبوت، المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI)، نقلة نوعية في التشغيل الآلي للمنزل، وذلك باستخدام أطر الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة لتنفيذ المهام المعقدة.

ومع ذلك، على الرغم من وظائفه المثيرة للإعجاب، فإن "OK-Robot" يُظهر قيودًا في التعرف على الأشياء غير المألوفة، ما يؤدي إلى توقف مؤقت في التشغيل.

وبالنظر إلى المستقبل، يطمح المطورون إلى تعزيز استجابة الروبوت للأوامر اللفظية، وهو تطور من شأنه أن يزيد من تبسيط تفاعلات المستخدم. كما يتزايد الحماس بين فريق البحث، الذي يتصور مستقبلًا تصبح فيه الروبوتات المساعدة المنزلية شائعة، ما يبشر بعصر من الراحة والكفاءة غير المسبوقة.

بالاضافة الى ذلك، يمثل "OK-Robot" علامة بارزة في تطور تكنولوجيا المساعدة المنزلية، ويؤكد ظهورها على الدور المتوسع للروبوتات خارج البيئات الصناعية التقليدية، ما يبشر بمستقبل يندمج فيه المرافقون الآليون بسلاسة في الحياة اليومية، بشرط عدم تشكيل أي مخاطر على سلامة الإنسان.