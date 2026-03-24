إيران تصادر أصول الممثل "برزو أرجمند" بتهمة التعاون مع جهات خارجية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الثلاثاء، مصادرة ممتلكات وأصول تعود للممثل الإيراني المقيم خارج البلاد، برزو أرجمند، إضافة إلى أموال عدد من المقربين منه، وذلك بموجب أمر قضائي استند إلى اتهامات تتعلق بـ"التعاون مع جهات معادية".

ونقلت وسائل إعلام رسمية، تابعتها وكالة شفق نيوز، عن الادعاء العام الإيراني أن المتهم، الذي أُشير إليه في البداية بالأحرف الأولى (ب. أ)، يواجه اتهامات بالارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية والمشاركة في "شبكة تنظم أعمالاً تستهدف الأمن القومي الإيراني".

وجاء في بيان الادعاء، أن أرجمند لعب دوراً في "توفير غطاء إعلامي وتبرير هجمات" استهدفت البنية التحتية ومناطق مدنية، نُفذت بتنسيق "أمريكي صهيوني"، فيما تُعرف تلك الأحداث في المصادر الإيرانية باسم "حرب رمضان".

من جانبها، أكدت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشخص المعني بالقرار هو برزو أرجمند، وهو ممثل سينمائي وتلفزيوني غادر البلاد في وقت سابق، وعُرف مؤخراً بنشاطه المعارض للسلطات الإيرانية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية في الخارج.