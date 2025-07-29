إيران تتحدث عن "إنجاز نووي": دواء يكشف مرض الزهايمر قبل 20 عاماً

شفق نيوز- طهران

كشفت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن نجاحها في توطين وإنتاج دواء إشعاعي يمثل "إنجازاً جديداً" في مجال التشخيص المبكر لمرض الزهايمر، حيث يُمكن لهذا الدواء الكشف عن احتمالية الإصابة بالزهايمر حتى قبل 20 عاماً.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن هذا "الإنجاز القيّم هو ثمرة عامين من جهود الخبراء الإيرانيين في الصناعة النووية في البلاد".

وبينت أنه تم حقن هذا الدواء الإشعاعي حتى الآن في 80 مريضاً، وكانت نتائجه في التشخيص المبكر لمرض الزهايمر واعدة وهامة للغاية، وفقاً للأطباء.