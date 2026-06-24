يحلق بينهم لعشر سنوات.. رحيل "جوري" يفجع عائلة عراقية

شفق نيوز- ديالى

خيّم الحزن على منزل عائلة في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، يوم الأربعاء، بعد نفوق طائر البلبل المعروف بين أفرادها باسم "جوري"، والذي عاش معهم لأكثر من عشر سنوات، ليتحول خلال تلك المدة إلى جزء من تفاصيل حياتهم اليومية وأحد أقرب الكائنات إلى أفراد الأسرة.

وقال محمد الخزرجي، وهو أحد أفراد العائلة، لوكالة شفق نيوز، إن "جوري لم يكن مجرد طائر زينة داخل المنزل، بل رفيقاً دائماً للعائلة منذ عام 2016 تقريباً، إذ اعتاد أفراد الأسرة على صوته وحضوره اليومي، وكان يطير بحرية داخل المنزل ويأكل ويشرب من أيدينا، ما أضفى أجواءً خاصة ومميزة على حياتنا".

وأضاف أن "نفوق البلبل شكل صدمة كبيرة بين أفراد العائلة، ولا سيما والدتي ووالدي اللذين اعتنيا به على مدى سنوات طويلة"، مبيناً أن "حالة من الحزن خيمت على المنزل بعد فقدانه فجر اليوم".

وأشار الخزرجي إلى أن "جوري" كان من نوع البلبل المندلاوي المعروف بصوته المميز وقدرته على التفاعل مع الأشخاص، لافتاً إلى أن العائلة اعتادت التعامل معه كأحد أفرادها لما تركه من أثر وذكريات خلال سنوات بقائه معهم.

وأوضح أن أوضاع الطائر الصحية تراجعت بشكل مفاجئ نتيجة تقدمه في العمر، قبل أن يفارق الحياة خلال ساعات، رغم العناية الفائقة التي كان يتلقاها داخل المنزل.