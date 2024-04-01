يتمحور حول الإنسان.. تدشين HyperOS للاتصال الموحد

كشفت شركة Xiaomi النقاب عن نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، القوة الكامنة وراء منظومتها الذكية، والذي يعد بتجربة مستخدم ثورية.

إعادة هيكلة شاملة: تحسين أداء الجهاز الفردي.

أدى النمو الملحوظ الذي حققته شركة Xiaomi من 100 مستخدم فقط إلى 1.175 مليار مستخدم خلال 13 عامًا إلى إنشاء قائمة واسعة من المنتجات المتنوعة تلبي الاحتياجات عبر 200 فئة. ولمعالجة التعقيدات الناشئة عن إنترنت الأشياء، طورت Xiaomi نظام HyperOS منذ عام 2017، وتتمثّل مهمته في توحيد جميع أجهزة المنظومة في إطار نظام واحد متكامل لتحقيق الأداء الأمثل للأجهزة وضمان تجربة مستخدم متسقة وتسهيل الاتصال السلس عبر جميع أجهزة Xiaomi.

بفضل نظام Linux ونظام Xiaomi Vela المملوك، يتيح نظام Xiaomi HyperOS التوافق الممتاز وإمكانات إدارة الموارد. كما يدعم النظام أكثر من 200 منصة معالج و20 نظام ملفات قياسي، ما يغطي أجهزة متنوعة مع خيارات تكوين مرنة. كما يساهم النطاق الواسع لأحجام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للأجهزة المتوافقة من 64 كيلو بايت إلى 24 جيجا بايت بدعم الاستخدام الفعال للموارد. هذا ويتميز نظام HyperOS بخفة الوزن، حيث يشغل 8.75 جيجابايت فقط من مساحة البرامج الثابتة للهواتف الذكية، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في الكفاءة مقارنة بالمنافسين.

الاتصال الذكي عبر الأجهزة: تمكين اتصالات الأجهزة عبر الأجهزة بسلاسة.

يتخطى نظام التشغيل Xiaomi HyperOS حدود بنيات النظم التقليدية، مع تقديم إطار الاتصال الذكي HyperConnect المبتكر لتسهيل التواصل في الوقت الفعلي بين الأجهزة. كذلك، يعمل مركز الأجهزة المتكامل على تمكين المستخدمين من مراقبة كامل مجموعتهم المتصلة وإدارتها من أي مكان ومن دون عناء، مما يبشر بعصر جديد من الراحة والكفاءة داخل منظومةXiaomi .

يعمل نظام Xiaomi HyperOS على توحيد الأجهزة المتصلة بسهولة، مما يتيح التبديل السلس للكاميرا، والوصول إلى كاميرات السيارة انطلاقاً من هاتفك، واستخدام الكاميرا الخلفية لهاتفك الذكي على جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، وتوصيل جهازك اللوحي بالإنترنت من خلال هاتفك الذكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل التطبيقات ومحتوى الحافظة والإشعارات بسلاسة بين الأجهزة بناءً على احتياجات المستخدم.

الذكاء الاستباقي: تقديم خدمات ذكية كمركز محوري.

في عصر الإنترنت الذكي، يتضمن نظام Xiaomi HyperOS نظام فرعي للذكاء الاصطناعي لتقديم دعم استباقي للأجهزة. يتكيف HyperMind، المركز المعرفي لمنظومة أجهزة Xiaomi، مع احتياجات المستخدم باستخدام أربع قدرات إدراكية: البيئة والرؤية والصوت والسلوك. على سبيل المثال، إذا قام المستخدم عادة بتشغيل ضوء غرفة المعيشة بعد فتح قفل الباب الذكي، سيقوم HyperMind بأتمتة إضاءة الغرفة تلقائياً بناءً على الأنماط التي اكتسبها، بموافقة المستخدم. يعمل هذا الابتكار على تبسيط الاتصال بين الأجهزة وتقليل تكاليف التعلم الآلي وتبسيط التفاعلات مع الجهاز من دون الحاجة إلى فهم آليات أو مقاربات منطقية معقدة.

الأمان الشامل: ضمان خصوصية قوية عبر الأجهزة وعلى مستوى النظام.

تعطي شركة Xiaomi الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه، وذلك باستخدام نظام فرعي مخصص للأمان قائم على ميزة بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) المطورة ذاتيًا والذي يعمل على أجهزة مخصصة. ومن خلال تغطية مجموعة متنوعة من ميزات الأمان على الهواتف الذكية وأجهزة الذكاء الاصطناعي للأشياء، يؤكد هذا النظام التزامنا بضمان تجربة مستخدم آمنة. يعطي Xiaomi HyperOS الأولوية للأمان، ويوسع نطاق الحماية لكل من الأجهزة الفردية ووحدات الأمان المترابطة. تضمن ميزة TEE القائمة على وحدات الأمان الثقة المتبادلة بين الأجهزة في الشبكة، بينما يضمن التشفير الشامل عبر TEE إمكانية نقل البيانات بشكل آمن عبر الشبكة بأكملها.

Xiaomi 14 Ultraصور احترافية رائدة وأداء لا مثيل له وتصميم مبتكر

كشفت شركة Xiaomi عن هاتف Xiaomi 14 Ultra، وهو جهاز رائد احترافي يتميز بوحدة كاميرا دائرية مبتكرة وتصميمات أنيقة باللونين الأبيض والأسود للأسواق العراقية. يوفر هيكل Xiaomi Guardian القوي المتانة من خلال إطار من الألومنيوم عالي القوة وجلد نباتي بتقنية النانو، بالإضافة إلى زجاج Shield المصمم من كتلة واحدة من الألومنيوم، مما يضمن قوة الإطار.

تتميز الشاشة السائلة الشاملة بانحناء ثابت وزجاج Xiaomi Shield Glass، حيث تجمع بين الشاشة المسطحة والحواف المنحنية. تقدم شاشة AMOLED C8 WQHD+ بحجم 6.73 بوصة من Xiaomi دقة مذهلة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، وكثافة بكسل تصل إلى 522 لكل بوصة، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وتدعم سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.