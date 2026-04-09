يتقدمها إيراني.. 21 فيلماً يتسابق على السعفة الذهبية بمهرجان "كان 79"

من اختيار الدورة 79 لمهرجان كان - 9 نيسان 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، يوم الخميس، قائمة الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية للدورة التاسعة والسبعين المرتقب تنظيمها من 12 إلى 23 أيار/ مايو المقبل.

وتضمنت القائمة 21 عملاً سينمائياً وجاء على رأسها أفلام للإيراني أصغر فرهادي، والمخرج الروسي المنفي أندري زفياغينتسيف، والفائزين السابقين الياباني هيروكازو كوريدا والروماني كريستيان مونجيو إضافة إلى الإسباني بيدرو ألمودوفار المرشح للمرة السابعة.

إلا أن قائمة الأفلام المختارة ضمن المسابقة التي أُعلنت الخميس، لا تضم سوى مخرج أميركي واحد هو آيرا ساكس عن "ذي مان آي لاف" The Man I Love، في حين تغيب استوديوهات هوليوود الكبرى عن هذه الدورة.

ويسعى ألمودوفار من خلال فيلمه "أمارغا نافيداد" (Amarga Navidad أو "عيد ميلاد مرّ") الذي يمثّل عودته إلى السينما الناطقة بالإسبانية إلى الفوز بالسعفة للمرة الأولى، إذ لم ينلها بعد رغم خوضه المسابقة ست مرات.

وسيكون شريط ألمودوفار واحداً من ثلاثة أفلام إسبانية مدرجة في المسابقة، مما يسلّط الضوء على "حركة ما في السينما الإسبانية"، على ما لاحظ المفوض العام للمهرجان تييري فريمو.

ويعود الروماني كريستيان مونغيو الحاصل على السعفة الذهبية عام 2007 للمرة الرابعة إلى المسابقة بفيلمه "فيورد" (Fjord)، المصوَّر في النرويج، من بطولة رينات راينسفه.

ومن بين الأفلام المدرجة في المسابقة "شيب إن ذي بوكس" Sheep in the Box للياباني هيروكازو كوريدا الحائز السعفة الذهبية عام 2018.

وتتميز هذه الدورة بالنسبة الكبيرة من كبار المخرجين العالميين الذين صوّروا أعمالاً في فرنسا مع ممثلين فرنسيين، وفي مقدمهم الإيراني أصغر فرهادي الذي يطمح إلى الفوز بفيلمه "غيستوار باراليل" Histoires Paralleles (أي "قصص متوازية") مع النجمتين كاترين دونوف وإيزابيل أوبير.

أما المخرج الروسي أندري زفياغينتسيف فيخوض السباق إلى الجائزة المرموقة بفيلمه "مينوتور" Minotaur.

ولا تضم قائمة المخرجين المتنافسين سوى خمس نساء، أي أقل من الدورة السابقة التي كان عددهن فيها سبعاً.