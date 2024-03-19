يتعاطى الكيتامين.. إيلون ماسك يعترف بسر تعزيز صحته  النفسية

شفق نيوز/ كشف الملياردير إيلون ماسك في مقابلة تم بثها، يوم الثلاثاء، على موقع يوتيوب إنه يستخدم دواء الكيتامين لتعزيز صحته النفسية.

وبحسب "فوكس نيوز"، أضاف ماسك: "الكيتامين مفيد لإخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية، أشارك هذه المعلومة على أمل مساعدة الناس".

وتابع: "أحصل على الكيتامين بوصفة طبية من طبيب، ولا أسيء استخدامه، إذا استخدمت كمية كبيرة من الكيتامين، فلن تتمكن حقا من إنجاز العمل، ولدي الكثير من العمل".

وفي منشور سابق على موقع "إكس" قال ماسك: "مما رأيته مع الأصدقاء، فإن تناول الكيتامين من حين لآخر هو الخيار الأفضل".

والكيتامين، عقار مخدر تمت الموافقة على استخدامه طبيا لأول مرة في عام 1970، وله تأثيرات قوية على الدماغ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

وقال ويليام برويت، مدير برنامج العلاج بالكيتامين في مستشفى سيلفر هيل في ولاية كونيتيكت: "هناك أدلة متزايدة على أن الكيتامين يمكن أن يكون فعالا جدا للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب والذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى".

وأضاف أن الكيتامين هو الأنسب للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد والذين لم يستجيبوا لأنواع أخرى من العلاج.

عند تناوله في "بيئة علاجية مناسبة" مع فريق طبي ذي خبرة، يكون الكيتامين "آمنا جدا" بشكل عام.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك مخاطر عندما يتم تقديمه في ظروف غير خاضعة للرقابة.