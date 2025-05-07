يبدأ غداً.. عرض سماوي نادر يؤديه "ثلاثة عمالقة" لليلتين

شفق نيوز/ ينتظر عشاق الفلك يوم غد الخميس حدثاً فريداً في الساعة التي تسبق شروق الشمس، حيث سيشكل كوكب الزهرة تحالفاً مع زحل ونبتون، وسيستمر هذه المشهد لليلتين (9 و10 من أيار/ مايو الجاري).

ومع اقتراب الساعات الأولى من الصباح، سيبدأ هذا المشهد الكوني الفريد بالظهور تدريجياً في الأفق الشرقي، حيث سيجتمع كل من الزهرة الساطع وزحل الهادئ ونبتون الغامض في تشكيل سماوي نادر.

وسيصبح هذا الثلاثي الكوكبي مرئياً بدءاً من الساعة 4:15 صباحاً بتوقيت غرينيتش، حيث سيظهر الزهرة - ألمع الكواكب في المجموعة - كجرم لامع جداً على الجانب الأيسر.

أما زحل، فسيظهر أكثر خفوتاً على الجانب الأيمن بلون ذهبي مائل إلى الصفرة. وبينهما، سيختبئ نبتون الذي يتطلب منظاراً قوياً أو تلسكوباً صغيراً لرؤيته، حيث سيبدو كنقطة زرقاء باهتة في السماء.

وأفضل وقت لمشاهدة هذا الاصطفاف سيكون في الساعة التي تسبق شروق الشمس مباشرة. وخلال هذه الفترة، سيكون الثلاثي الكوكبي قد ارتفع بما يكفي فوق الأفق ليكون مرئياً بوضوح، مع إمكانية رؤية عطارد أيضاً كجرم خافت بالقرب من الأفق الشرقي، رغم أن ضوء الفجر المتزايد قد يجعل رصده صعباً بعض الشيء.

وما يجعل هذا الحدث مميزاً هو تقارب هذه الكواكب في مساحة صغيرة من السماء لا تتجاوز 10 درجات، أي ما يعادل تقريباً عرض قبضة اليد عندما تمتد الذراع بالكامل. وهذا التقارب الوثيق سيوفر فرصة ممتازة لهواة التصوير الفلكي لالتقاط مشهد نادر يجمع عدة كواكب في إطار واحد.

ومن المهم أن نذكر أن هذا المشهد لن يكون محصوراً في ليلة واحدة فقط. فخلال الليلتين التاليتين، 9 و10 أيار/ مايو الجاري، سيظل الاصطفاف واضحاً، وإن كان سيتغير تدريجياً مع ابتعاد نبتون وزحل عن الزهرة.

ومع تقدم أيام أيار/ مايو، سنلاحظ تحرك هذه الكواكب في مسارات مختلفة: الزهرة سيبقى قريباً من الأفق الشرقي، بينما سينجرف زحل ونبتون معا نحو الجنوب الشرقي، ليرتفعا بشكل متزايد في سماء الصباح.

وبالنسبة للراغبين في متابعة هذا الحدث الفلكي، ينصح باستخدام تطبيقات خرائط السماء الحديثة التي تساعد على تحديد مواقع الكواكب بدقة. كما يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام المعدات البصرية بالقرب من وقت شروق الشمس، حيث أن النظر مباشرة نحو الشمس - حتى لبضع ثوان - يمكن أن يسبب أضراراً دائمة للبصر.