"يا ليلة العيد أنستينا".. معايدة من الفضاء بصوت أم كلثوم وزي خليجي

شفق نيوز/ أرسل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي "معايدة لطيفة" من محطة الفضاء الدولية، بمناسبة عيد الفطر، وذلك عبر حسابه على "تويتر"، مصحوبة بصوت أم كلثوم وأغنية "يا ليلة العيد أنستينا".

وغرّد النيادي على حسابه قائلا: "بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد في محطة الفضاء الدولية. وفي هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعًا. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع. كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده".

وظهر مع رائد الفضاء الإماراتي في مقطع الفيديو "سهيل" الروبوت مرتدياً الزي الخليجي احتفالا بقدوم العيد.

بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد في محطة الفضاء الدولية. وفي هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعًا. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع. 🌍كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده. 🌙 pic.twitter.com/YX7x1tOYrn — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 21, 2023

وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر هذه الأيام، حيث احتفلت معظم الدول بأول أيام العيد أمس الجمعة، فيما تحتفل دول أخرى بأول أيام العيد اليوم السبت، اعتماداً على رؤية الهلال والذي يؤشر على بدء الشهور القمرية.

المصدر/ العربية - تويتر