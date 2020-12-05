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ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

Category: منوعـات

Date: 2020-12-05T10:13:24+0000
ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

شفق نيوز/ أطلقت ووهان، وهي المدينة الصينية الأكثر ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا المستجد، مقطع فيديو ترويجي جديد كجزء من محاولاتها لجذب المسافرين لاستكشاف  جمالها.ويُترجم عنوان الفيديو إلى "دعونا نجتمع في ووهان".

ويسلط الفيديو، الذي نُشر على حساب التواصل الاجتماعي لمكتب ووهان للثقافة والسياحة، على أفضل ما في المدينة، من غابة عائمة سريالية في الأراضي الرطبة ببحيرة تشانغدو، إلى برج الرافعة الصفراء التاريخي المضاء.وقال المنشور على فيسبوك: "لم تتردد ووهان أبداً في إظهار جمالها، ويأمل من يحبونها بشدة أن يفهمها المزيد من الناس".

وباعتبارها البؤرة الأصلية لتفشي فيروس "كوفيد-19"، خضعت ووهان لإغلاق استمر لـ76 يوماً من 23 يناير/تشرين الثاني إلى 8 أبريل/نيسان.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس، وأكثر من 3،800 حالة وفاة.

ولم يؤد الإغلاق إلى إبطاء معدلات الإصابة بشكل كبير فقط، فلم تبلغ المدينة عن حالة إصابة محلية منذ مايو/أيار، بل أنه عزز جاذبية المدينة بشكل مفاجئ.وبحسب دراسة مشتركة في أبريل/نيسان أجراها مركز الأبحاث السياحة الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومركز أبحاث "Tencent" للثقافة وصناعة السياحة، اختيرت مدينة ووهان كالوجهة رقم واحد التي يرغب المواطنون الصينيون بزيارتها بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية.

وأشاد العديد من مستخدمي الإنترنت الصينيين بسكان ووهان لمثابرتهم واجتهادهم خلال فترة الإغلاق.

وعلق بعض المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo" قائلين إن الفيديو تم تصويره بشكل جميل، كما أنه أظهر الجوانب المختلفة للمدينة.يقول أحد مستخدمي "Weibo" في ووهان: "لقد تم عرض جمال ووهان بشكل مثالي. أنا أحب ووهان".

Visit Wuhan (@visit_wuhan) / Twitter

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