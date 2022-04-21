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"أوميكرون" الخفي والفئران.. رواية صينية عن المتحور الذي أحدث طفرة كورونا

Category: منوعـات

Date: 2022-04-21T15:13:07+0000
"أوميكرون" الخفي والفئران.. رواية صينية عن المتحور الذي أحدث طفرة كورونا

شفق نيوز/ افترض علماء صينيون، يوم الخميس، أن تكون طفرة "أوميكرون" الخفي، قد نشأت من أحد أنواع SARS-CoV-2 متحورة في سلسلة من إنسان إلى قط، ومن قط إلى فأر، ثم عادت إلى إنسان.

وتوصل العلماء الصينيون إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل كيفية تفاعل فيروس كورونا مع أنواع بيولوجية مختلفة.

فيما اعتقد الأخصائيون أن "أوميكرون" و"أوميكرون الخفي" كانا يتطوّران بمعزل عن أنواع سائدة أخرى للفيروس التاجي، ودفع هذا الأمر بالعلماء إلى الاعتقاد أن الطفرات كانت قد تغيرت لبعض الوقت داخل مجموعة بيولوجية أخرى.

واتضح أن خلايا كل حيوان تتفاعل مع "أوميكرون" (1 .BA ) و"أوميكرون الخفي" (BA.2) وسلالة "أوهان" الأصلية، مع ذلك، فإنها تتفاعل مع مشتقات "بيتا" و"دلتا "بطرق مختلفة.

وعلى سبيل المثال فإن خلايا الكلاب لا ترتبط بأي من متغيرات الفيروس التاجي، أما القطط فترتبط جيدا بجميع الأنواع الفرعية لـ SARS-CoV-2. في الوقت نفسه، مع ذلك فإن الفئران أصيبت بسهولة بـ BA.1 وBA.2 ، لكن خلاياها لم تتفاعل مع السلالة الأصلية.

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