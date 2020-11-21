أول هاتف في العالم مضاد للبكتيريا والجراثيم يمكن غسله بالكلور

طورت شركة (Bullitt) البريطانية، أول هاتف مضاد للبكتيريا والجراثيم في العالم، بسبب تزايد احتمالات الإصابة بالفيروسات من شاشة الهاتف.

وبحسب الخبراء المصنعين للهاتف الذي يحمل اسم (Cat S42)، فإنه الجهاز مقاوم للماء، ويمكن غسله بانتظام بالصابون والماء، وحتى الكلور للحفاظ عليه نظيفاً، بحسب (الموجز).

ويؤكد الخبراء أن الهاتف يستفيد منه، العاملون في بيئة الرعاية الصحية أو الاجتماعية ومن يعمل في مواقع متعددة ويختلط بالكثير من البشر.

والهاتف من خواصه أيضاً أنه مقاوم للماء حتى 1.5 متر لمدة 35 دقيقة، كما أن غلافه المصنوع من gorilla glass والفولاذ المقاوم للصدأ لا يتأثر بالماء، وهو محصن ضد الأوساخ والغبار وتقلبات درجات الحرارة الشديدة والاهتزازات.

ويمكن شراء الجهاز حاليا مقابل 304 دولارات، لكن النماذج المجهزة بتقنية Biomaster المضادة للميكروبات لن تكون متاحة حتى منتصف عام 2021.

وفي حين أنه لا يعمل على تحييد البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال بما في ذلك "كوفيد-19"، فإنه يوقف انتشار وتكاثر مسببات الأمراض.

وتدعي شركة Bullitt أن "العامل النشط المضاد للميكروبات Biomaster" يقلل من عدد البكتيريا بنسبة 80% في غضون 15 دقيقة و99.9% في غضون 24 ساعة.