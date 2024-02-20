أول إنسان خضع لزرع شريحة إيلون ماسك يحرك "ماوس" كمبيوتر بالتفكير

شفق نيوز/ أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة نيورالينك إيلون ماسك، عن تعافي أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة، تماما وأصبح قادرا على التحكم في "فأرة كمبيوتر" من خلال التفكير.

وذكر ماسك خلال فعالية مباشرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "التقدم جيد ويبدو أن الشخص الذي تم زراعة الشريحة له تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. واستطاع تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير".

وتحاول نيورالينك حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من الإنسان الذي زرعت له الشريحة الدماغية.

ونجحت الشركة في زرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في سبتمبر.

وتقول نيورالينك إن الدراسة تستعين بروبوت لإدخال ما يعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر جراحيا في المنطقة المسؤولة عن التحكم في الحركة في الدماغ، مضيفة أن الهدف المبدئي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير

ولدى ماسك تطلعات جمة بخصوص نيورالينك إذ قال إن الشركة ستسهل الجراحات السريعة لغرس الشرائح لعلاج حالات منها السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام.

وتعددت المطالبات بالتدقيق في مدى اتباع بروتوكولات السلامة من جانب نيورالينك التي قُدرت قيمتها بخمسة مليارات دولار العام الماضي.

وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أنه تم تغريم الشركة لانتهاك قواعد وزارة النقل الأميركية المتعلقة بنقل مواد خطرة.