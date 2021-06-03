أول ظهور للعراقي مصطفى العبدالله بعد وعكة صحية "خطيرة"

شفق نيوز/ أفرجت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن أول فيديو للفنان والمخرج العراقي مصطفى العبدالله، الذي يرقد داخل أحد المستشفيات في دولة الإمارات، وذلك في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية قيل إنها "خطيرة".

وأظهر الفيديو وجود العديد من أصدقاء الفنان مصطفى العبدالله، وهم يقومون بزيارته، حيث حرص أحدهم على إظهار الفنان العراقي، في المقطع كي يطمئن الجمهور على وضعه الصحي.

وأكد مصطفى العبدالله، في الفيديو الذي نشرته مي العيدان عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، أنه في وضع صحي أفضل حاليا، بعدما تلقى العلاج، بينما لم يكشف عن طبيعة مرضه.

وقال مصطفى العبدالله: "الحمد لله أنا بخير قدر ولطف، وأنا الآن بصحة أفضل، وبشكركم كثيرا".

ومصطفى العبدالله، هو فنان ومخرج أغانٍ مصورة ومنتج عراقي، ولد في بغداد ودرس الإخراج السينمائي في معهد أبو ظبي للإنتاج السينمائي.