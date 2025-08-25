أول ظهور لفضل شاكر في حفل غنائي رسمي منذ سنوات

شفق نيوز- متابعة

كشف منظم الحفلات والمنتج المصري وليد منصور عن اتفاقه مع المطرب اللبناني فضل شاكر، على تنظيم أولى حفلاته الغنائية في مصر بعد عودته من الاعتزال قبل سنوات.

وقال منصور، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه اتفق مع إياد النقيب مدير أعمال فضل شاكر، على الخطوط العريضة الخاصة بتنظيم الحفل الغنائي في مصر، بعدما فرضت عليه أوضاعه القانونية في لبنان الابتعاد عن الساحة لسنوات.

وأكد منصور أن حفل فضل شاكر في مصر سيكون في قلب منطقة الأهرامات التاريخية، مشيراً إلى الاتفاق على موقع الحفل، بينما يجري التباحث حول موعده، لكن من المرجح أن يكون في نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الموعد المبدئي للحفل هو أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أو بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبلين، مؤكداً أنه يجري التجهيز للحفل ليظهر بشكل غير مسبوق يليق بعودة فضل شاكر إلى الغناء في القاهرة مرة أخرى.

ويقيم الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة منذ 12 عاماً الذي ولجأ إليه بعد معركة عبرا عام 2013، وسبق وأن اعتزل الفن قبل أن يعود مجدداً لاستئناف نشاطه الفني.

وفي الفترة الأخيرة أشارت عدة تقارير إلى سعي فضل شاكر لتسوية وضعه القانوني مع القضاء اللبناني، وعزمه تسليم نفسه كخطوة أولى قبل أن تعاد محاكمته.