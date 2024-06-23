أول ظهور رسمي لزوج نجوى كرم.. صورة

شفق نيوز/ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة قالوا إنها لزوج الفنانة نجوى كرم، في أول ظهور رسمي له بصحبتها عقب حفلها الأخير في ألمانيا.

وتظهر الفنانة اللبنانية وهي تتوسط رجل الأعمال عمر الدهماني من ناحية، والفنانة أصالة وزوجها فائق حسن من ناحية أخرى.

ونالت الصورة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمام المستخدمين الذين تبادلوها بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم لتأكيد المغنية اللبنانية ارتباطها بطريقة غير مباشرة.

ولم تعلن نجوى كرم زواجها في أي من تصريحاتها الصحفية الأخيرة، على الرغم من أن عدة مصادر أكدت ارتباطها رسميا منذ عام 2021.

واستهلت الفنانة اللبنانية أولى حفلات جولتها الخارجية من ألمانيا؛ حيث أحيت حفلا على مسرح "أوبيرهاوزن"، بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج، من مختلف الجاليات العربية، مساء أمس السبت.

وتحيي نجوى كرم حفلها الثاني اليوم الأحد، في قاعة "سيريكس أرينا" في السويد، بينما تشارك في حفل الخميس القادم في المغرب ضمن فعاليات مهرجان "موازين".