أول طائرة صينية الصنع تغادر البر الرئيسي بعد عمل 16 عاما

شفق نيوز/ وصلت طائرة صينية من طراز سي 919 إلى هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، في أول رحلة لطائرة صينية الصنع خارج البر الرئيسي للصين، بينما تستعد الشركة المصنعة لها لمواجهة إيرباص وبوينغ في سوق الطائرات التجارية ذات الممر الواحد.

وستعرض الطائرة سي919، وطائرة أخرى صينية الصنع من طراز إيه آر جي21، في مطار هونغ كونغ الدولي، حتى يوم الأحد.

ومن المقرر أن تحلق سي919 فوق ميناء فيكتوريا بالمدينة، السبت.

وصممت شركة الطائرات التجارية الصينية، الشركة المصنعة للطائرة سي919، العديد من أجزاء الطائرة سي919، لكن بعض مكوناتها الرئيسية لا تزال تأتي من الغرب، بما في ذلك محركها.

وكانت الطائرة ضيقة البدن قيد التطوير منذ 16 عاما، وحصلت على الرخصة عام 2022، ويبلغ مداها الأقصى حوالي 5630 كيلومترا وهي مصممة لنقل 158 إلى 168 راكبا.