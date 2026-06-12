أول شخص عالمياً.. ثروة إيلون ماسك تتجاوز تريليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت شركة "سبيس إكس" لتقنيات الفضاء، التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، يوم الجمعة، عن طرح أسهمها في السوق العالمية بسعر أولي بلغ 135 دولاراً للسهم، مما جمع نحو 75 مليار دولار.

وقالت "سبيس إكس"، إنها باعت نحو 555.6 مليون سهم بسعر الطرح، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 1.77 تريليون دولار.

وسيجعل هذا التقييم ماسك، أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار، بناء على قيمة حصصه في "سبيس إكس" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا".

وتتناقض النتائج المالية لشركة "سبيس إكس" بشكل حاد مع قيمتها السوقية، مما يسلط الضوء على توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي، حيث أعلنت الشركة عن صافي خسارة تقارب 5 مليارات دولار في العام الماضي من إيرادات بلغت 18.67 مليار دولار.

وقد تم توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو تطوير صاروخ "ستارشيب" العملاق الخاص بالشركة، والمصدر الرئيسي لإيرادات "سبيس إكس" هو أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، كما روجت الشركة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات القائمة على الفضاء كفرص نمو مستقبلية.

وسيحتفظ ماسك بالسيطرة على "سبيس إكس" بعد الإدراج من خلال أسهم تحمل حقوق تصويت معززة، مما يترك له أكثر من 80% من القوة التصويتية.

وعلى عكس معظم الطروحات العامة الأولية، حددت "سبيس إكس" سعر الطرح بنفسها مسبقا، حيث تقوم الشركات عادة بتسويق الأسهم ضمن نطاق سعري وتحديد السعر النهائي بناء على طلب المستثمرين.