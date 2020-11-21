أول امرأة كوردية وشرق أوسطية تفوز بجائزة لوريال الادبية الدنماركية

شفق نيوز/ توجت الكاتبة الكوردية سارا عمر بجائزة لوريال الادبية الذهبية في الدنمارك، لتكون أول كاتبة او كاتب كوردي أو شرق أوسطي يتحصل على مثل هذه الجائزة.

جائزة لوريال الذهبية جائزة دنماركية تمنح سنويا منذ عام 1949 لاحد الكتاب الدنماركيين، واللجنة التي تمنح الجائزة متكونة من النقاد الادبيين واصحاب المكتبات في الدنمارك.

وبحسب ما صرحت به سارا عمر فان الجائزة تمنح لكتاب يحوي مستوى ادبيا عاليا ويجلب اليه انظار النقاد القراء.

"الكاتب الفائز شخص اكتسب اكبر عدد من القراء وينتشر كتابه بصورة واسعة بين المجتمع. فاز قسم كبير من كبار الكتاب الدنماركيين بهذه الجائزة، وبامكان اي كاتب الفوز بها لمرة واحدة فقط في حياته ضمن شروط الجائزة، تقول سارا.

وتعد الجائزة مهمة لسارا عمر لثلاثة اعتبارات كما تقول "انا اول كاتبة من اصول كوردية وشرق اوسطية ولم تمنح هذه الجائزة لاحد قبلي من هذه الاصول، وكذلك انا اول كاتبة من اللاجئين يفوز بالجائزة، واخيرا انا اصغر كاتبة تمنح هذه الجائزة".

واضافت سارا في قسم اخر من تصريحاتها عبر منشور في موقعها على التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعتها وكالة شفق نيوز بعد فوزها بالجائزة في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الجاري "ادبي وحبي للكتابة اصبحا سيفا ضد اللاعدالة والاضطهاد، وفي الوقت نفسه اصبح قرائي جيشا يستمر مقاتلوه، مثلي، في الحرب ضد اللاعدالة والاضطهاد".

وذكرت سارا، "صحيح ان كتبي تشم منها رائحة الدم، ولكن دم من؟ دم تلك النساء والفتيات اللواتي يقتلن يوميا بتهم مختلفة وبعد موتهن يقال انهم لا يستحقن الدفن في قبر".

وتحصلت سارا عمر على الجائرة بسبب كتابها "غسال الموتى" وهي رواية تتحدث فيها عن الاعراف الكوردية و"ثقافة قتل النساء" في المجتمع الكوردي، وكذلك التطرق الى الظواهر الاجتماعية والدينية التي "تخرق حقوق المرأة في كوردستان والشرق الاوسط".

وتمت ترجمة الرواية الى اللغات الانجليزية والالمانية والدنماركية والسويدية وبيع منها نصف مليون نسخة، ومن المؤمل ان تترجم قريبا الى اللغة الكوردية.