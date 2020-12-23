ولاية أمريكية تخطط لضم الثعابين إلى قوائم الطعام

شفق نيوز / قد يصبح هذا النوع المفترس من الثعابين فريسة إذا تمكن علماء فلوريدا من تأكيد أن الثعابين البورمية، وهي من الأنواع الغازية للغاية في منطقة إيفرجلادز، آمنة للاستهلاك الغذائي.

وتتعاون لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مع وزارة الصحة في ولاية فلوريدا، لتحديد مستويات الزئبق في ثعابين البيثون، لمعرفة ما إذا كان يمكن استهلاكها بأمان، وإذا تم التحقق من سلامة ذلك، فقد ينتهي الأمر بهذه الثعابين قريباً في قوائم المطاعم وطاولات العشاء في جميع أنحاء الولاية.

وتوجد ثعابين البيثون، وهي عبارة عن حيّات عاصرة غير سامة، بشكل أساسي في جنوب فلوريدا، حيث تشكل خطراً جسيماً على الحياة البرية المحلية في المنطقة، فالولاية ليست موطناً لها، وقد بدأت في الظهور في إيفرجلادز، وهي منطقة طبيعية للأراضي الرطبة الاستوائية تقع في الجزء الجنوبي من ولاية فلوريدا، خلال الثمانينيات، على الأرجح كحيوان أليف هارب أو تم إطلاقه.وقالت المتحدثة باسم لجنة الحياة البرية، سوزان نيل : "لا تزال عملية دراسة الزئبق في مرحلة مبكرة. ونحن حالياً في مرحلة جمع الأنسجة للمشروع، وقد تراجع الجدول الزمني قليلاً بسبب فيروس كورونا".

وتتمثل الخطة في جمع معظم هذه العينات من الثعابين التي تم اصطيادها بواسطة برنامج إزالة ثعابين البيثون بقيادة المفوضية ومنطقة إدارة المياه بجنوب فلوريدا، التي تمول دراسة الزئبق الجديدة، بحسب ما قالته نيل.

وحتى الآن، تمت إزالة أكثر من 6،000 ثعبان من منطقة إيفرجلادز من خلال البرنامج.وأوضحت نيل أن الهدف من الدراسة هو تطوير ومشاركة "تحذيرات بشأن استهلاك الثعابين البورمية في جنوب فلوريدا ليتعرف عليها الجمهور بشكل أفضل"، على أمل أن يتمكن سكان فلوريدا قريباً من تناولها للمساعدة في التخلص منها.