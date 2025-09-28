ولاية ألمانية تمنح المسلمين عطلة رسمية في عيدي الفطر والأضحى

شفق نيوز- برلين

أصدرت ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية الواقعة في أقصى شمال البلاد، يوم الأحد، قراراً بمنح المسلمين عطلة رسمية في عيدي الفطر والأضحى بعد اتفاق تم بين حكومة الولاية ورابطة المراكز الثقافية الإسلامية.

ويشمل الاتفاق تلاميذ المدارس المسلمين أيضاً، وهي نفس القاعدة المعمول بها مع طوائف دينية أخرى.

ونقلت صحيفة "كيلر ناخريشتن" الألمانية عن وزيرة التعليم بولاية شليزفيغ هولشتاين، دوريت شتينكه، قولها إن "المسلمين هم جزء من مجتمعنا وهو أمر نؤكد عليه من خلال هذا الاتفاق".

وأكد طرفا الاتفاق أنه يعزز أهمية التعايش السلمي القائم على الاحترام.

ولم يشمل الاتفاق موضوع العطلات فحسب، بل يؤكد أيضاً على حق الرابطة في إدارة منشآتها التعليمية والثقافية بالإضافة إلى تدريب الأئمة كما يفتح الباب على المدى الطويل أمام إمكانية تدريس مادة الدين.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 5,6 مليون مسلم، ويوجد بها نحو 2600 من الاتحادات والجمعيات الإسلامية.