ولادة توأم "سيامي" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

شهد مستشفى كركوك التعليمي، اليوم الاحد، حالة ولادة نادرة تمثّلت بإنجاب توأم سيامي (متلاصقين)، وسط متابعة طبية دقيقة من قبل الكوادر المتخصصة.

وقال مصدر طبي في المستشفى، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً أُدخلت إلى صالة الولادة بعد ظهور مؤشرات حمل معقد"، مبيناً أنه "وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن أنها تحمل توأماً سيامياً متلاصقين عند منطقة البطن والصدر".

وأضاف أن "فريقاً طبياً متكاملاً من أطباء النسائية والجراحة والتخدير أجرى عملية قيصرية ناجحة للأم، حيث جرى إخراج الطفلين بحالة مستقرة نسبياً"، مشيراً إلى أن "التوأم أُدخلا إلى ردهة العناية المركزة للأطفال الخدّج لمتابعة وضعهما الصحي بشكل دقيق".

وأشار المصدر، إلى أن "المستشفى أبلغ وزارة الصحة ومركز العمليات الوطنية لمتابعة الحالة، فيما يجري التنسيق لإرسال التوأم إلى مستشفى متخصص في بغداد أو أربيل لتقييم إمكانية فصلهما جراحياً لاحقاً".