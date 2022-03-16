أوقفت تصنيع (بورش).. بي ام دبليو وفولكس فاجن تعلقان عملهما في أوروبا بسبب أوكرانيا

شفق نيوز/ علقت شركتا (بي ام دبليو) و(فولكس فاجن) المتخصصتين بصناعة السيارات، يوم الأربعاء، عملهما في أوروبا بعد نقص امدادات كهربائية خاصة بتجهيز السيارات من أوكرانيا، وفيما بينت تقارير أن مصنع سيارات (بورش) تم إيقافه أيضاً، أكدت احتمال إيقاف مصانع أخرى تابعة للشركتين في الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية تابعتها شفق نيوز إن "شركتي "بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" علقنا العمل في مصانعهما لإنتاج السيارات في جميع أنحاء أوروبا بسبب نقص قطع الغيار المستوردة من أوكرانيا".

وأضافت التقارير أن "الإغلاق تم مع إغلاق مصانع الكهرباء الأوكرانية، ما تسبب بنقص قطع الغيار المستوردة، وتحديداً الكابلات الكهربائية التي تتسلمها شركتا (فولكس فاغن)، و(بي أم دبليو) بشكل كامل تقريبا من أوكرانيا".

وأشارت التقارير إلى أن "شركة (فولكس فاغن)، أغلقت مصنعين أوروبيين، بما في ذلك مصنع لصناعة سيارات (بورش)، حتى نهاية الأسبوع المقبل" ومن المرجح أن تتوقف مصانع أخرى للشركة في أوروبا".