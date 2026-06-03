وقت قياسي.. تشات جي.بي.تي يصل إلى مليار مستخدم نشط شهرياً

شفق نيوز- متابعة

تجاوز تطبيق تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن إيه.آي حاجز مليار مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق ‌في بلوغ هذا الرقم.

يأتي هذا الرقم القياسي الذي أوردته شركة "سنسور تاور" المتخصصة في تحليلات السوق وسط منافسة متزايدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه.آي للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي التي تشهد توسعاً سريعاً.

وقالت شركة "سنسور تاور" إن ⁠تشات جي.بي.تي وصل إلى مليار مستخدم نشط شهريا في أيار/ مايو، بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاقه، متجاوزا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل جوجل مابس وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب.

وأضافت الشركة أن مستخدمي تشات جي.بي.تي في الولايات المتحدة الذين قاموا بتحميل تطبيق كلود من أنثروبيك في الربع الأول من 2026 قضوا وقتا أقل ‌خمسة ⁠بالمئة على تشات جي.بي.تي بعد شهر من التحميل عن متوسط استخدامهم في الأشهر الثمانية السابقة.

وقدمت أنثروبيك طلبا سريا للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة الاثنين الماضي، في حين أفادت رويترز ⁠بأن أوبن إيه.آي تستعد أيضا لتقديم طلب للطرح العام الأولي في الأسابيع المقبلة.

وتشير بيانات "سنسور تاور" إلى أن عدد مستخدمي ⁠كلود النشطين شهريا على مستوى العالم بلغ 56 مليونا حتى الربع الثاني من العام الحالي، في حين ⁠تجاوزت نسبة نمو عدد مستخدميه النشطين شهريا على أساس سنوي البالغة 640 بالمئة تقريبا نسبة نمو مستخدمي تشات جي.بي.تي عند 62 بالمئة.