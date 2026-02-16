وفاة نجم "العرّاب" روبرت دوفال عن 95 عاماً

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت عائلة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت دوفال، يوم الاثنين، وفاته بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من سبعة عقود، عن عمر يناهز 95 عاماً.

وأكدت زوجته، لوسيانا دوفال نبأ الوفاة، وكتبت على فيسبوك: "بالأمس ودّعنا زوجي الحبيب، وصديقي العزيز، وأحد أعظم الممثلين في عصرنا. توفي بسلام في منزله، محاطاً بالحب والراحة".

وُلد روبرت دوفال في 5 كانون الثاني/ يناير 1931 في سان دييغو، كاليفورنيا، ونشأ مع شقيقيه في آنابوليس، ماريلاند، بالقرب من الأكاديمية البحرية التي كان يعمل بها والده.

بعد أن قرر التفرغ للتمثيل، درس روبرت المسرح في كلية برينسيبيا في إلينوي، ثم في مسرح "نيبورهود بلايهاوس" في نيويورك، حيث كان من زملائه في الدراسة كل من داستن هوفمان، وجين هاكمان، وجيمس كان.

وبدأت مسيرته السينمائية الكبيرة بدور بو رادلي في فيلم "To Kill a Mockingbird" عام 1962، وقد رشحه لهذا الدور كاتب السيناريو هورتون فوت، الذي سبق أن عمل معه في مسرحية "The Midnight Caller" عام 1957.

في عام 1972، تألق روبرت في فيلم The Godfather بدور توم هاجن، مما أكسبه ترشيحه الأول لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وأعاد تمثيل دوره في الجزء الثاني من الفيلم عام 1974 The Godfather Part II.

كما تعاون مع مخرج "العراب"، فرانسيس فورد كوبولا، في فيلم Apocalypse Now عام 1979، الذي حصل من خلاله على ترشيحه الثاني لجائزة الأوسكار.

وحصل دوفال على خمسة ترشيحات أخرى للأوسكار عن أعماله السينمائية المميزة.