وفاة مؤثر صيني بسبب تحدي "السكران" على الهواء مباشرة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام صينية بأن أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي توفي بعد وقت قصير من ظهوره في بث مباشر على النسخة الصينية من تطبيق "تيك توك" وهو يشرب عدة زجاجات من مشروب كحولي قوي.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن المؤثر، ويدعى "سانكينغ" أو "بروذر ثري ثاوزاند"، عثر عليه ميتا بعد ساعات فقط من بث مباشر له، شارك فيه في منافسة مع مؤثر آخر تضمنت شرب مشروب روحي صيني قوي جدا.

والمشروب يدعى "بيجيو" ويحتوي على نسبة كحول تتراوح عادة بين 30 في المئة إلى 60 في المئة، وفقا لموقع أخبار "شانغيو" الحكومي.

ونقل الموقع عن أحد أصدقاء المؤثر القول إن سانكينغ كان قد شارك في تحد عبر الإنترنت يُعرف باسم "بي كي" ضد مؤثر آخر في ساعة مبكرة من يوم 16 مايو.

وأضاف أن النتائج كانت تبث مباشرة على حسابه في شبكة "دوين" الصينية المشابهة لتطبيق "تيك توك".

وأشارت "سي إن إن" إلى تحديات "بي كي" تتضمن منافسات فردية يتبارى فيها المؤثرون مع بعضهم البعض للفوز بجوائز وهدايا من المشاهدين، وغالبا ما تتضمن عقوبات على الخاسر، وكانت هذه المرة على ما يبدو شرب "البيجيو".

