وفاة "مهسا أميني جديدة" أثناء اعتقالها في طهران بسبب الحجاب

فق نيوز/ أفادت مواقع إخبارية إيرانية، يوم الثلاثاء، بوفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في شارع الوزراء بالعاصمة طهران؛ وذلك على خلفية اعتقالها من قبل دورية شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب.

وقال موقع "طهران نيوز" عبر "تليغرام"، إن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وتدعى "روزان أكبري" جرى اعتقالها في شارع الوزراء في طهران؛ لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي".

وأوضح الموقع الإخباري أن "عدداً من المارة حاولوا منع الشرطة من اعتقال الفتاة، لكن وعندما وصلت الوحدة الخاصة من شرطة النساء جرى اعتقالها، وبعد تعرضها للضرب في شارع الوزراء دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة أثناء نقلها إلى أحد المستشفيات".

فيما نفى رئيس مركز عمليات شرطة الأمن العامة في طهران، العقيد سعيد راستي، وفاة الفتاة "بسبب تدخل قوة من شرطة الأخلاق"، مبيناً أنه "لا صحة لما يجري تداوله".

وفي سياق متصل، تداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو، الثلاثاء، يظهر قوة من دورية شرطة الأخلاق وهي تتعامل بعنف ضد النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب.

وأظهر أحدث مقاطع الفيديو الاعتقال العنيف للنساء من قبل دوريات شرطة الأخلاق في في مدينتي رشت شمال إيران، والعاصمة طهران.

واعتبر المحامي محسن برهاني تصرفات قوات الشرطة هذه "مخالفة للقانون".

وقال في هذا الصدد: "لا يوجد قانون اسمه الحجاب والعفة في إيران؛ ولذلك فإن تنفيذ الخطة ومشروع القانون قبل إقرارهما هو بالتأكيد مخالف للقانون".

وشهدت إيران أوسع احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في منتصف أيلول/سبتمبر 2022، وذلك بعد وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي قوات الشرطة؛ جراء اعتقالها بسبب عدم ارتداء الحجاب.

وخلفت تلك الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر المئات من القتلى والآلاف من المعتقلين والجرحى؛ بسبب عنف السلطات ضد المتظاهرين في عموم المدن الإيرانية.

وتفرض إيران الحجاب على النساء منذ انتصار الثورة عام 1979، فيما تستعد الحكومة لتطبيق قانون "الحجاب والعفة" الذي صوت عليه البرلمان، والذي يشمل الغرامة والسجن ضد الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.