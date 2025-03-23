وفاة معمرة صينية انتظرت زوجها الغائب لمدة 80 عاماً

شفق نيوز/ شهدت الصين، وفاة معمرة أسمها دو هوتشن، عن عمر ناهز 103 أعوام في منزلها بمقاطعة قويتشو جنوب غرب البلاد، بعد أن قضت أكثر من 80 عاماً في انتظار عودة زوجها.

وقبل وفاتها، احتفظت دو بغطاء وسادة قديم استخدمته في يوم زفافها عام 1940، كرمز لوفائها لزوجها هوانغ جونفو، الذي كان يصغرها بثلاثة أعوام.

وتزوج الاثنان في فترة الحرب، وانضم هوانغ بعد فترة قصيرة إلى جيش الكومينتانغ، حيث شارك في معارك بمختلف أنحاء الصين، وفي عام 1943، تمكنت دو من العثور عليه والبقاء معه أثناء خدمته العسكرية، وأنجبت ابنهما الوحيد، هوانغ فاشانغ، في يناير 1944.

لكن الفرحة لم تدم طويلاً، حيث غادر هوانغ المنزل بعد ذلك بوقت قصير، ولم يعد أبداً وكانت آخر رسالة تلقتها دو منه بتاريخ 15 يناير 1952، كتب فيها: "من أجل تعليم فاشانغ، يجب أن تهتمي بدراسته مهما كانت ظروف الأسرة صعبة، سيأتي يوم نلتقي فيه مجدداً."

عاشت دو حياة قاسية في غياب زوجها، إذ عملت بالزراعة نهاراً ونسجت الصنادل والملابس ليلاً لإعالة أسرتها، ورغم العروض العديدة للزواج، رفضت دو جميعها، متسائلة: "ماذا لو عاد يوماً ما؟"

وبذلت عائلة دو جهوداً حثيثة للعثور على هوانغ، بما في ذلك نشر إعلانات في الصحف، والتواصل مع وكالات أجنبية، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.