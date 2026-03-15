وفاة مذيع الجزيرة جمال ريان عن 72 عاماً

شفق نيوز- الدوحة

توفي الإعلامي الأردني الفلسطيني ومقدم نشرات الأخبار في قناة "الجزيرة" القطرية جمال ريان، الأحد، عن عمر ناهز 72 عاماً، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

ويُعد ريان من جيل التأسيس في قناة "الجزيرة"، إذ كان أول من ظهر على شاشتها عند انطلاقها عام 1996، وارتبط صوته وحضوره على مدى عقود بتغطية أبرز الأحداث العالمية والإقليمية.

ونعى عدد من الإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ريان، بينهم مذيعون في قناة "الجزيرة".

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، فقد توفي ريان بشكل هادئ ومفاجئ، إذ تشير المعلومات المتداولة إلى أنه نام ولم يستيقظ، ما يرجح وفاته بصورة طبيعية أثناء النوم.

وأثار خبر وفاته صدمة في الوسط الإعلامي وبين متابعيه، فيما تصدر اسم جمال ريان قوائم الأكثر تداولاً في عدد من الدول العربية، مع تواصل رسائل النعي من إعلاميين ومثقفين.

ولد جمال ريان بمدينة طولكرم في فلسطين يوم 23 أغسطس/آب 1953، ويحمل الجنسية الأردنية.

وبدأ الراحل مسيرته الإعلامية مذيعا للأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة والتلفزيون الأردني عام 1974، وتنقل بين محطات إعلامية عربية ودولية، منها هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، وتلفزيون الإمارات، وهيئة الاذاعة البريطانية.