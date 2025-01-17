وفاة مخرج أمريكي شهير بعد مسيرة امتدت لخمسة عقود

شفق نيوز/ توفي المخرج السينمائي الأمريكي، ديفيد لينش عن عمر يناهز 78 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته عبر منشور على "فيسبوك".

وأعربت عائلة لينش، عن حزنها الكبير، لكنها لم تذكر سبب وفاته، إذ قالت: "نعلن ببالغ الأسف وفاة الرجل والفنان ديفيد لينش، نطلب احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الصعب".

وفي آب/ أغسطس 2024، كشف ديفيد لينش عن إصابته بانتفاخ الرئة منذ العام 2020، نتيجة لتاريخ طويل من التدخين بدأ منذ أن كان في الثامنة من عمره، وهذا التشخيص أنهى بشكل كبير مسيرته الفنية التي استمرت خمسة عقود، وأدى إلى عدم قدرته على العمل في موقع تصوير.

وخلال حياته المهنية، كان ديفيد لينش معروفاً بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين السريالية والأجواء المظلمة، ومن أبرز أعماله Dune، وBlue Velvet، وEraserhead، والبرنامج التلفزيوني Twin Peaks وTwin Peaks: The Return.

كما حصل الراحل على العديد من الجوائز الرفيعة، بما في ذلك جائزة الأوسكار الفخرية في 2019 وجائزة السعفة الذهبية.

وإضافة إلى مهنته في الإخراج، كان ديفيد لينش رساماً، موسيقياً، مؤلفاً، وممثلاً، كما أطلق 3 ألبومات استوديو وكتب عدة مؤلفات، وأسس مؤسسة ديفيد لينش التي تروج لفن التأمل في العالم.