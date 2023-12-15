وفاة مخرج فيلم "عمر وسلمى" بعد بتر قدمه

شفق نيوز/ غيّب الموت المخرج المصري، أحمد البدري، مساء اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ69 عاماً متأثراً بالأزمة الصحية التي تعرض إليها خلال الأيام الماضية.

وأعلن محمد كمال، شقيق زوجة المخرج الراحل وفاة نسيبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

المخرج الراحل كان تعرض لأزمة عنيفة استدعت وضعه في الرعاية المركزة بمعهد ناصر، قبل أن يتم بتر قدمه اليسرى بالكامل، نتيجة لاختلال مستوى السكر في الدم. وتعرض الراحل لتدهور في حالته الصحية، ولم يسمح بزيارته سوى لساعة واحدة في اليوم، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته في النهاية متأثراً بالأزمة الصحية.

وأعلن هاني الشيخ الصديق المقرب للمخرج الراحل أن صلاة الجنازة ستقام على الجثمان بعد ظهر السبت في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

أحمد البدري رحل بعد تقديمه ما يزيد عن 50 عملا فنيا شارك فيها مع كبار النجوم، حيث قدم العديد من الأفلام أهمها "عمر وسلمى" و"غاوي حب" و"جيم أوفر"، فيما كان فيلم "الشنطة" الذي عرض قبل عامين هو آخر أعماله.