وفاة إمبراطور عالم الأزياء روبرتو كافالي

شفق نيوز/ أعلنت شركة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي وفاته عن عمر ناهز 83 عاما.

وكان كافالي، الذي أسس علامته التجارية في أوائل السبعينيات، مريضا منذ فترة، وله ستة أبناء.

وقال سيرجيو أتسولاري، الرئيس التنفيذي لروبرتو كافالي، في منشور على إنستغرام: "تعبّر شركة روبرتو كافالي عن مواساتها لأسرته. سيبقى أثره مصدرا دائما للإلهام".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن كافالي توفي، أمس الجمعة، في منزله بفلورنسا.

وولد كافالي عام 1940 في فلورنسا، إيطاليا، وبدأ مسيرته في عالم الأزياء في عام 1970، و اشتهر بتصميماته الجريئة والمبتكرة والمليئة بالأناقة والأنوثة.

وتأسس دار أزياء روبرتو كافالي في عام 1970، وسرعان ما اكتسبت شهرة عالمية بفضل تصميماته الفريدة والمميزة. ويشتهر كافالي بتفاصيله الجريئة واستخدامه الكثيف للأقمشة الفاخرة والطبعات الجرافيكية المميزة. كما أنه يعتبر رائدًا في عالم الموضة الإيطالية ويعكس تصاميمه جوهر الحياة والثقافة الإيطالية.

وتوسعت إمبراطورية روبرتو كافالي لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الملابس الجاهزة للرجال والنساء، والإكسسوارات، والعطور، والساعات، والمجوهرات.

وتميزت تصاميمه بالأناقة والجرأة والتفرد، وهو ما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير والنجوم في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2015، قامت شركة "Vision Investment Co. LLC" بشراء حصة كبيرة في دار أزياء روبرتو كافالي، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجدها العالمي وتعزيز مكانتها في عالم الأزياء الراقية.