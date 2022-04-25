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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 119 عاماً

Category: منوعـات

Date: 2022-04-25T09:17:33+0000
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 119 عاماً

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام يابانية، اليوم الاثنين، بوفاة "كاني تاناكا" أكبر معمرة يابانية في العالم عن 119 عاماً.

وذكرت قناة  NHK، أن تاناكا عاشت في منشأة للمُسنين في مدينة فوكوكا، لكن وفقا لمحافظة فوكوكا، تُوفيت في مستشفى بمدينة فوكوكا في التاسع عشر من هذا الشهر.

يُذكر أن كاني تاناكا؛ دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كأكبر معمرة في العالم.

وُلدت تاناكا يوم 2 يناير 1903 في قرية كازوكي في محافظة فوكوكا في اليابان في جزيرة كيوشو الجنوبية، وُلدت قبل موعد ولادتها وأُرضعت من قِبل نساء غير أمها.

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