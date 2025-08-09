وفاة قائد مهمة الفضاء "أبولو 13" عن 97 عاماً

شفق نيوز– واشنطن

توفي رائد الفضاء الأمريكي جيم لوفيل، قائد مهمة "أبولو 13" الشهيرة إلى القمر، عن عمر ناهز 97 عامًا، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأشادت ناسا في بيان، بحياة لوفيل، مؤكدة أن "حياته وعمله ألهما ملايين الناس على مر العقود"، مشيدة بـ"شخصيته وشجاعته التي لا تتزعزع".

وكان لوفيل، الطيار السابق في سلاح البحرية، شخصية بارزة في تاريخ الفضاء، حيث شارك في رحلتين إلى القمر دون أن يمشي على سطحه.

ودخل التاريخ بقيادته لمهمة "أبولو 13" التي أُطلقت في 11 نيسان/أبريل 1970، ورافقه خلالها رائدا الفضاء فريد هايس وجاك سويغرت.

وتحولت المهمة إلى واحدة من أشهر رحلات الفضاء بسبب انفجار خزان الأكسجين أثناء الرحلة، ما دفع الفريق إلى إرسال رسالة شهيرة إلى مركز قيادة ناسا في تكساس مفادها: "Houston, we have a problem" ("هيوستن، لدينا مشكلة").

وأدت الأزمة إلى تحول الوحدة القمرية إلى "قارب نجاة" بفضل رباطة جأش لوفيل واحترافية فريق ناسا، مما أنقذ حياة الثلاثة وأعادهم إلى الأرض بسلام.