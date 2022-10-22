وفاة فنان سعودي معروف بعد صراع طويل مع المرض

شفق نيوز/ نعى "فيصل الدسيماني"، نجل الفنان السعودي المعروف "خالد سامي"، الذي رحل عن عمر ناهز 60 عاما عقب معاناة طويلة مع المرض، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يقولون أنه يوثق آخر ظهور للفنان الراحل.

وقال فيصل في تغريدة نشره على حسابه في موقع توتير: "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرا.. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفني خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحية".

وتابع: "والدي كان أيقونة فنية، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلا طيبا.. أنا وعائلتي نمر بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير".

وكان سامي عانى من تبعات إصابته بمرض بالكبد لازمته لفترة طويلة، نجم عنه صعوبة في التنفس وتشنجات وغسيل كلى.

وكان الفنان الراحل ولد في مدينة بريدة في منطقة القصيم، قبل أن يبدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كانت له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية، وشارك بأعمال مصرية أيضا مثل مسلسل "النواة" مع فردوس عبد الحميد.

وكان لسامي حضور لافت أيضا في أعمال فنية تركت بصمة في السعودية والعالم العربي مثل سلسلة "طاش ما طاش" و "شباب البومب"، والمسلسل الدرامي المصري بوابة المتولي وهو أحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينيات.

وفي وقت لاحق، نشر مدونون آخر مقطع فيديو للفنان الراحل إعلان وفاته.

وأثار الفيديو الذي ظهر فيه الفنان الكوميدي الراحل في يناير من العام الماضي 2021، مشاعر حزن واسعة بين محبي الفنان.

وقال سامي في الفيديو وقتها إنه في طور تحسن من المرض، ويخضع لفترة نقاهة قبل أن يسترد صحته بشكل كامل.

https://twitter.com/OKAZ_online/status/1583579739138453504