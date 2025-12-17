وفاة فنانة مصرية إثر حريق في شقتها بالإسكندرية

شفق نيوز- القاهرة

كشفت وسائل الإعلام المصرية، يوم الأربعاء، عن وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور، بطلة فيلم "اللي بالي بالك"، إثر حريق اندلع داخل شقتها بمدينة الإسكندرية.

ووفقا لشهادة مصطفى عطالله، وهو جار الضحية، فإن "الحريق شبّ في شقة الراحلة ببرج الإخلاص بحي العصافرة، في الدور الرابع، حوالي الساعة السابعة صباحا، ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان، أدّى إلى اختناقها ووفاتها قبل أن تتمكن من الإنقاذ".

ونعى عطالله الفنانة الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة برج الإخلاص الدور الرابع صباحا في حدود السابعة، تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق، ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال، دعواتكم لها بالرحمة".

واكتسبت نيفين مندور شهرة واسعة من خلال تجسيدها شخصية "فيحاء" في الفيلم الكوميدي "اللي بالي بالك" (2003)، الذي جمعها بالفنان محمد سعد، وشارك في بطولته نخبة من عمالقة الفن المصري.

وقد حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، ولا يزال يُعرض حتى اليوم كأحد أبرز الأعمال الكوميدية في السينما المصرية.

وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006، من إخراج محمد فاضل وتأليف يوسف معاطي، قبل أن تبتعد تماما عن الوسط الفني.