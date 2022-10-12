وفاة "فخري البصري".. الكويت تفقد مهندس تحولها من الروبية الهندية إلى الدينار  

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بوفاة الخبير الاقتصادي الكويتي فخري شهاب، مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى عملتها الخاصة الدينار، عن عمر ناهز 101.

وفخري شهاب من مواليد مدينة البصرة العراقية، عام 1921، وغادر العراق عام 1945 بعد حصوله على بكالوريوس في القانون إلى لندن، وكان من أوائل العرب الذين حصلوا على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد الشهيرة.

وحصل شهاب على الجنسية الكويتية في 1959، بسبب تمتعه بعلاقة خاصة مع أمير الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى حكم البلاد في الفترة من 1977 إلى 2006، وبدأت علاقتهما منذ أواخر الخمسينيات حين كان الشيخ جابر الأحمد رئيساً لدائرة المال والأملاك العامة قبل استقلال البلاد، ثم رئيساً لمجلس النقد الكويتي، الذي قام بإصدار أول عملة كويتية وتحوّل إلى بنك الكويت المركزي عام 1968.

وشارك شهاب في تأسيس عدد من المؤسسات الاقتصادية الكويتية الكبرى، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن. كما ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط وصندوق احتياطي الأجيال القادمة.