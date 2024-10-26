وفاة "طرزان" عن عمر 86 عاماً

شفق نيوز/ توفي الممثل الأميركي رون إيلي الذي اشتهر بتأدية شخصية طرزان في مسلسل عُرض في مختلف أنحاء العالم، عن 86 سنة على ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنته كيرستن إيلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي الأربعاء، بعد نحو شهر من وفاته في 29 سبتمبر في سانتا باربرا بكاليفورنيا: "لقد خسر العالم أحد أعظم الرجال الذين عرفهم على الإطلاق".

وأضافت كيرستن عبر إنستغرام: "كان والدي شخصا يطلق عليه الناس لقب بطل. كان فيه شيء سحري. هكذا عرفه العالم".

وكان دور رون إيلي في مسلسل "طرزان" الهوليوودي الذي عُرض في ستينيات القرن العشرين، بمثابة نسخة محدثة من البطل الذي يختار العودة إلى الغابة التي نشأ فيها.

وعزّز رون مع صديقه الشمبانزي الصورة الحديثة للشخصية في أذهان الجمهور، بفضل بنيته الجسدية القوية وعضلاته البارزة.

وكان رون ينفذ بنفسه المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية، مما تسبب له في إصابات خلال التصوير، بينها تعرّضه لعضة أسد.

وبعد انتهاء موسمين من مسلسل "طرزان"، واصل رون التمثيل خصوصا في أعمال تلفزيونية، خلال تسعينات القرن العشرين، كما ألّف روايتين بوليسيتين.

وفي العام 2019، أطلق عناصر الشرطة النار على ابنه كاميرون وأردوه خلال تدخلهم بعد مقتل فاليري لوندين إيلي، زوجة رون، طعنا. وقالت الشرطة إن كاميرون المتهم بطعن لوندين كان يشكل تهديدا.

ورفع الممثل دعوى قضائية لكن القاضي قضى بأن تصرّف عناصر الشرطة يندرج في إطار الدفاع عن النفس.