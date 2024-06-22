وفاة "حامل مفتاح" الكعبة

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام سعودية، يوم السبت، وفاة كبير "سدنة" الكعبة، الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي.

والسادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة، ويتحمل مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون الكعبة من تغيير كسوتها، وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

ويعد الشيبي "السادن 77" منذ فتح مكة بعهد النبي محمد، و109 منذ عهد قصي بن كلاب، وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلح.

ولد صالح الشيبي فى مكة عام 1366هـ، ونشأ فى أسرة عريقة عرفت بسدانة الكعبة المشرفة لقرون عدة، وحصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى، وعمل أستاذاً جامعياً لسنوات عدة، وتولى منصب "كبير سدنة بيت الله الحرام" عام 1980.

خلال فترة توليه المنصب، اهتم صالح الشيبي بالعديد من الأمور منها الحفاظ على حرمة الكعبة وصيانتها وقام بتنظيفها وغسلها بنفسه أكثر من 100 مرة.