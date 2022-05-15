وفاة أبرز كتاب الاهرام المصرية عن 87 عاماً

شفق نيوز/ توفي، اليوم الأحد، الكاتب الصحفي "صلاح منتصر" عن عمر يناهز 87 عاماً، بعدما نُقل منذ أيام إلى العناية المركزة نظرًا لتعرضه لوعكة صحية.

و"صلاح منتصر"، كاتب وصحفي مصري شهير بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان "مجرد رأي"، ومن أشهر أعماله كتاب "أنت سيد قرارك" المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين.

وولد منتصر وتربى في مدينة دمياط، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل صحفيا بجريدة الأهرام تحت رئاسة الصحفي المصري الأشهر، محمد حسنين هيكل، إلى أن وصل إلى أعلى درجات الصحافة.

وكان منتصر يتبنى حملة ضد التدخين في عموده اليومي في فبراير/ شباط من كل عام، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

كما شغل عضوية مجلس الشورى، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي.