وفاة "باتمان" عن عمر ناهز 85 عاماً

توفي الممثل البريطاني جون نولان، المعروف بأدواره في عدد من الأفلام العالمية من بينها "باتمان" و"دونكيرك"، عن عمر ناهز 85 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته.

ووصفت زوجته كيم هارتمان الراحل بأنه "روح حرة" وشخص يمتلك حضوراً خاصاً ورؤية مستقلة، مضيفة أنه كان "المفكر الأصيل الوحيد الذي عرفته"، وتميز بذكائه وحسّه الفكاهي المختلف وقدرته على تقبل وجهات النظر المختلفة في النقاشات.

وأشارت هارتمان وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن زوجها كان يتمتع بشخصية محببة لدى الجميع، قائلة إنه "كان ألطف شخص عرفته على الإطلاق".

وأضافت أن الحيوانات كانت تحبه أيضاً، وأنه عمل معلماً محبوباً وموهوباً في مجالات متعددة، سواء في تدريس المسرح أو حتى في الرياضة.

وُلد نولان عام 1938، وبدأ مسيرته المهنية كممثل ومخرج ومحاضر مسرحي، قبل أن ينتقل للعمل في التلفزيون والسينما، حيث ترك بصمة لافتة في عدد من الأعمال الدرامية.

ويُعد الراحل من الأسماء المرتبطة بأعمال المخرج كريستوفر نولان؛ إذ شارك في سلسلة أفلام "Batman Begins" و"The Dark Knight Rises" بدور إداري في شركة "واين إنتربرايزز"، كما ظهر في فيلم "Dunkirk" بدور رجل أعمى.

كما شارك في مسلسلات وأعمال تلفزيونية عدة، وكان آخر ظهور له على الشاشة في مسلسل "Dune: Prophecy" حيث قدّم دور رئيس المجلس الأعلى.