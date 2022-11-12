وفاة الإيراني المقيم في مطار شارل ديغول وملهم المخرج الأمريكي سبيلبرغ

شفق نيوز/ افاد مسؤولون بأن الإيراني الذي أقام لمدة 18 عاما في مطار شارل ديغول بباريس وألهم المخرج ستيفن سبيلبرغ قصة فيلمه "ذي تيرمينال" (مبنى الركاب) الشهير، توفي، السبت في المطار.

توفي مهران كريمي ناصري بعد إصابته بنوبة قلبية في مبنى الركاب إف2 بالمطار ظهر السبت، وفقا لمسؤول في هيئة مطار باريس.

وقال المسؤول إن عناصر الشرطة وفريقا طبيا قدموا له الإسعافات الطبية لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه. وطلب المتحدث عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام.

كريمي ناصري، الذي يعتقد أنه ولد عام 1945، أقام في المبنى رقم 1 بالمطار في الفترة من عام 1988 حتى عام 2006، في البداية بسبب مشكلة قانونية لافتقاره إلى أوراق الإقامة، ثم بعد ذلك برغبته، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية.

وقال مسؤولو المطار إنه أقام هناك مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.

ألهمت قصته فيلم ”ذي تيرمينال”، الذي لعب بطولته النجم توم هانكس، وفيلما فرنسيا آخر.