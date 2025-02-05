وفاة الإمام الوراثي الـ49 للمسلمين الشيعة الإسماعيليين

شفق نيوز/ تُوفي في العاصمة البرتغالية لشبونة، الآغا خان الرابع، الأمير شاه كريم الحسيني، الزعيم الروحي لحوالي 15 مليون مسلم من طائفة الإسماعيليين النزاريين حول العالم، عن عمر ناهز 88 عاماً.

وأعلنت "شبكة الآغا خان للتنمية" (AKDN) عبر بيان على منصة "إكس" أن "صاحب السمو الأمير كريم الحسيني، الآغا خان الرابع، الإمام الوراثي التاسع والأربعون للمسلمين الشيعة الإسماعيليين، والسليل المباشر للنبي محمد ، تُوفي (الثلاثاء) بسلام في لشبونة يوم 4 فبراير/ شباط 2025، محاطاً بأسرته".

وأضافت الشبكة أنه "سيتم الإعلان لاحقاً عن خليفته المعيَّن".

ويُذكر أن الآغا خان الرابع كان يدير شبكة الآغا خان للتنمية التي أسسها بنفسه، والتي يعمل بها حالياً نحو 96 ألف موظف حول العالم.

وكان الراحل يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب البرتغالية، كما منحته كندا جنسيتها الفخرية، وهو امتياز نادر يُمنح تقديراً لدوره الريادي في التنمية وتعزيز قيم التسامح على مستوى العالم.